Spalletti infastidito dall'eccessiva euforia: predica calma, il campionato non è finito

A Spalletti non piacciono i calcoli e pensa partita dopo partita per il raggiungimento del traguardo finale, quello dello scudetto. Un qualcosa che crea gioia incredibile in città, nonostante ci voglia ancora diverso tempo alla fine del campionato.

Luciano Spalletti

Spalletti predica calma

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che

"dopo la vittoria contro la Roma, la crescita dell’entusiasmo generale è stata inevitabile, Spalletti considera la felicità della tifoseria adrenalina pura per la squadra ma a Castel Volturno predica calma e attenzione, chiedendo di concentrarsi soltanto sulla singola partita senza fare voli pindarici".

