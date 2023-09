Spalletti in Nazionale, manca ancora l'accordo con ADL, legali a lavoro: le ultime

Non ci sono figli e figliastri per Spalletti ma, con la Nazionale, c'è gente di cui fidarsi e affidarsi di comprovata fede come Di Lorenzo, Politano, Raspadori e Meret. E al suo fianco, a tenergli compagnia, c'è un piccolo esercito di volti che ne hanno passati di bei momenti a Castel Volturno: Domenichini, Baldini, Sinatti, Russo.

Luciano Spalletti

Spalletti Nazionale manca ancora l'accordo con De Laurentiis

Come riporta Il Mattino, farà decidere agli azzurri chi vogliono come capitano, anche se chissà se davvero spera che scelgano Di Lorenzo. Donnarumma è il favorito per la successione di Bonucci alla fascia ma è evidente che quella roccia di Di Lorenzo ha molte speranze di poter convincere tutto. Le luci della ribalta sono calate sulla questione della clausola che pende sul tecnico di Certaldo: al momento, visto che il contratto è entrato in vigore dal 1° settembre, è di 2,4 milioni di euro. Sono da dopo Ferragosto in azione i legali per trovare un accordo. Spalletti è pronto, in ultima analisi, a pagare per intero quanto stabilito, De Laurentiis non dà ancora segnali di piena distensione ma anche lui, è pronto a un piccolo passo di buona volontà.

