Spalletti impegnato in una missione precisa a Castel Volturno

Entusiasmo a mille in città e un conto alla rovescia che si fa sempre più insistente per poter festeggiare ufficialmente lo Scudetto 2022-2023 per il Napoli di Spalletti. Come riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, Spalletti è impegnato al centro sportivo di Castel Volturno a catechizzare i suoi ragazzi per fare in modo che non si abbassi la tensione con la consapevolezza che il cammino è ancora lungo. La febbre Napoli si fa sentire, è intensa, ormai al Maradona si viaggia con l’abitudine dei 50 mila spettatori.