Spalletti ha annunciato il nuovo rigorista del Napoli

Napoli Calcio- Matteo Politano, Piotr Zielinski, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskelia, Hirving Lozano ed Eljif Elmas. Sono stati questi, finora, i vari rigoristi in casa Napoli con gli azzurri che si sono man mano alternati come è solito per le squadre di Luciano Spalletti.

Napoli, Spalletti annuncia il nuovo rigorista

Ma adesso sembrerebbe esserci un designato in particolare, che sia momentaneamente o fino a fine stagione lo vedremo. Il tecnico azzurro, intanto, ieri nel post partita del Picco ha annunciato il nuovo rigorista: "D’ora in poi sul dischetto va Kvaratskhelia". Pregevole del resto la realizzazione di ieri dagli 11 metri dell'attaccante georgiano: piazzata al punto giusto tanto che il portiere, pur intuendo il lato, non ha potuto fare nulla.