Spalletti ha sempre fatto il tifo per l'Empoli, c'è una cosa che ha voluto ricordare ieri

Empoli-Napoli è una partita molto speciale per Luciano Spalletti. Ovviamente i motivi sono molteplici. Il primo che viene in mente è quello più recente, a causa infatti della batosta della scorsa stagione subita proprio ad Empoli con la tremenda rimonta da 2-0 a 3-2 e con conseguente vittoria dei toscani.

Inoltre, come riporta l'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera, per venti anni, prima ancora di diventarne giocatore e poi allenatore, Luciano Spalletti ha fatto il tifo per l’Empoli.

Città che dista poco più di 20 chilometri da Certaldo dove il tecnico del Napoli è nato. Una passione, tutta toscana, che è nota ma l’ha voluta ricordare 24 ore prima di andarci a giocare con il suo Napoli.