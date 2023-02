Spalletti ha preso una decisione a sorpresa su Osimhen a Empoli

Empoli-Napoli è in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio Castellani di Empoli. Manca sempre meno al ritorno in campo degli azzurri in campionato per la terza trasferta di fila. Dopo aver vinto 2-0 sia a Reggio Emilia contro il Sassuolo che a Francoforte contro l'Eintracht. Chiudere questo ciclo di 3 trasferte in una settimana con una vittoria sarebbe il non plus ultra per gli azzurri.

Ecco che quindi Spalletti è alle prese con i dubbi di formazione. Secondo quanto riportato dall'edizione di Repubblica in edicola oggi, non si toccano però Kvaratskhelia e Osimhen, quest’ultimo sempre a segno nelle ultime giornate della Serie A. Il bomber nigeriano farà al massimo staffetta nel corso della sfida con Simeone.