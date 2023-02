Spalletti ha garantito una cosa a Simeone per la gara di oggi

Empoli-Napoli, ci siamo. Dopo la batosta clamorosa in rimonta dello scorso anno, Spalletti ha voglia di rivincita e non intende fare turnover per la gara del Castellani che si prevede molto delicata. Ci sarà sicuramente qualche cambio, ma niente rotazioni massicce.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani e Kim (diffidato, in ballottaggio con Juan Jesus) con Mario Rui in vantaggio su Olivera, reduce dalle fatiche di Champions. A centrocampo sarà sempre Lobotka il regista, con Anguissa mezzala destra ed Elmas, in vantaggio su Zielinski, a sinistra.

In attacco Osimhen titolare, ma scalpita anche Simeone a cui sarà garantito comunque minutaggio, a sinistra Kvaratskhelia e a destra Politano favorito su Lozano che comunque è in grande forma dopo la prestazione super di Francoforte.