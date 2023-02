Spalletti fa turnover contro il Sassuolo? Quattro azzurri possono avere una chance

In attesa del Sassuolo l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti sa già cosa dovrà fare in quest’“inferno” che l’attende da venerdì in poi. Ci sarà da dosare le energie quindi via il turnover tra Sassuolo, Francoforte ed Empoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

Spalletti pensa al turnover contro il Sassuolo

Con la Cremonese a Mario Rui e a Zielinski sono stati risparmiati gli ultimi 25’. Mario Rui ha giocato 1623’, Olivera solo 1019’; i centrali non riposano mai, ci può stare che venerdì Juan Jesus diventi un’opzione. Politano potrebbe trasformarsi in idea, così come Raspadori.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli