Spalletti entusiasta del suo Napoli: ora la squadra ha la mentalità giusta

Napoli - Altro esame superato per il Napoli di Spalletti quest'anno. Dopo la Champions League si va in trasferta ad Empoli, dove lo scorso anno dallo 0-2 di vantaggio terminò 3-2. Questa volta però non c'è nessuna rimonta e nemmeno segnali di sofferenza dopo che il Napoli è rimasto in 10 per circa 30 minuti. Ora Spalletti è contento del suo Napoli e della mentalità che sta acquisendo.