Spalletti e la festa speciale nella sua tenuta toscana, ci tiene tantissimo alla sua 'Isola di Wight'

Spalletti torna ad Empoli, dove non sarà mai una gara come le altre. Il tecnico azzurro è ancora residente in Toscana, a pochi chilometri di distanza da Empoli. L'edizione odierna di Repubblica racconta come nella tenuta di Spalletti ogni estate si accende una festa speciale, a cui il tecnico partenopeo tiene tantissimo.

Si chiama “Isola di Wight”, e presentarsi vestiti Anni Sessanta, o con camicie a fiori, è decisamente apprezzato. È la festa di questa comunità di amici: tanti di loro saranno allo stadio anche stasera. Perché Luciano Spalletti a Empoli non sarà mai (solo) un avversario.