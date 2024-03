Spalletti domani convocherà 28-30 giocatori, sta studiando un centrocampista di proprietà del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Luciano Spalletti va alla ricerca dell’Italia per l’Europeo. E secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Napoli potrebbe convocare diversi calciatori azzurri.

Domani Spalletti comunicherà i 28-30 nomi per la tournée americana e le due amichevoli con Venezuela ed Ecuador:

"Ha fatto capire che le valutazioni sulla “sua” Italia saranno tecniche, tattiche e comportamentali. I nomi nuovi? Uno è Cambiaso. L’idea è portarlo in Germania con Calafiori. Infine Bellanova. Il c.t. sta valutando Folurunsho: il centrocampista del Verona ha grinta e fisico “da” Spalletti.

Conferma in blocco degli affidabili, dalla difesa dell’Inter alla mediana con Cristante, Jorginho, Barella, Locatelli, Frattesi e Pellegrini. Dagli esterni Di Lorenzo e Udogie ai centrali Buongiorno e Scalvini. L’unica eccezione potrebbe essere Acerbi.

Qualche dubbio in più in attacco: Bonaventura è nella lista come Politano. Infine il centravanti: Immobile al momento in difficoltà, sicuri sono Retegui e Raspadori. Si profila un ballottaggio tra Scamacca e Lucca"