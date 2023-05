Spalletti dispiaciuto, il tira-e-molla non aiutato il Napoli! La reazione del tecnico dopo il pari

Luciano Spalletti è dispiaciuto, tutto questo tiro e molla attorno a questa gara e quando giocarla alla fine non ha giovato alla serenità del Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il tecnico ha chiaro cosa è successo, ma il suo pensiero è rivolto soprattutto alla gente e in questo è estremamente sincero.

"Questa voglia della squadra di regalare la grande gioia ai tifosi, forse alla fine è risultato un freno. I risultati in campionato dicono che un anno fa in questo mese il Napoli bruciò le chance scudetto perdendo con la Fiorentina e pareggiando con la Roma e poi uscendo sconfitto ad Empoli. Il cammino di quest’anno è simile: in casa sconfitta con il Milan e pari con Verona e Salernitana, per fortuna sono arrivati i successi di Lecce e Torino"