Spalletti-Di Lorenzo, Gazzetta: l'intesa tra i due è fatta di silenzi che non cambiano leadership nel gruppo

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un po' quale è il rapporto che c'è tra Luciano Spalletti ed il suo capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino è ormai una colonna portante della formazione ma anche dello spogliatoio azzurro:

"Spalletti non si priva del suo capitano se non in casi estremi. L’intesa fra i due è fatta anche di silenzi che non cambiano la leadership nel gruppo. Parlare di Di Lorenzo solo come esterno difensivo non fa fede ai suoi compiti e al cambiamento avvenuto nelle ultime due stagioni. Il capitano ha la capacità di trasformarsi in regista"