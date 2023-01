Spalletti clamoroso, Barbano: "Non urla di gioia, è la frustrazione di anni? Ora non sbaglierà più nulla"

Alessandro Barbano, vice-direttore del Corriere dello Sport, commenta sul quotidiano Napoli-Juventus 5-1.

“Guardi la mestizia di Spalletti di fronte alla goleada azzurra - non un urlo di esaltazione o di gioia -, e ti chiedi se sia la dissimulazione o piuttosto la follia, o semplicemente la scaramanzia, o ancora la frustrazione covata da anni e anni, a raccontare il trionfo con l’impassibilità, l’estasi con la gravità, il delirio con il silenzio. Il Napoli è lassù in cima e lui tace assorto in una gelosia dell’orgoglio che nasconde al mondo tutte le emozioni provate. Perché questo primato è indubitatamente suo. Suo prima di ogni altro.

Il massimo di follia del tecnico toscano coincide finalmente con il suo più geniale approdo a una strategia perfetta, in cui la coscienza di quanto complesso sia l’equilibrio della vittoria permanente induce il suo attore ad astrarsi, quasi a scomparire dal quadro di folla e di gioia che si compone davanti a lui, per poterle contemplare e governare meglio, fermarle nel tempo, stabilizzarle fino a giugno. Oggi sappiamo che Spalletti non sbaglierà più nulla”