Spalletti: "A Napoli l'amore dei tifosi ti toglie il fiato, ma l'ho respirato a pieni polmoni. La mia Juve come il Napoli dello scudetto per gioco? Ecco la verità"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport in cui ha parlato della sua carriera da allenatore partita da Empoli e non solo.

Cosa è rimasto oggi del primo Spalletti di Empoli?

«A forza di fare “picchia e mena”, nel tempo, un po’ mi sono ammorbidito. Ma passioni e rifugi sono sempre gli stessi. Fatico ad andare nei salotti e conoscere gente. Torino, per esempio, è perfetta: ti lasciano vivere in pace. A Napoli l’amore dei tifosi ti toglie il fiato, per qualcuno può arrivare anche ad essere soffocante, ma io me lo sono respirato tutto a pieni polmoni. Così come a Roma. Capisco anche quel modo di vivere il calcio, perché ci sono passato anch’io».

Ha mai pensato, l’anno scorso, che la Juve si potesse invece avvicinare al suo Napoli tricolore sul piano della qualità del gioco?

«Sì, avevamo risolto il quesito fondamentale di chi fossimo veramente. Ma ci sono successi tre/quattro episodi che hanno interrotto il ritmo, come dei falli tattici subiti».