Spalletti a De Laurentiis: "Grazie presidente, mi hai fatto crescere. Mi è mancato il giro sul pullman in città"

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta una frase che Luciano Spalletti ha detto ieri al presidente Aurelio De Laurentiis:

"Grazie presidente, mi hai fatto crescere. Spalletti lo guarda, lo indica e riprende la scena: «Lui è così, è sempre stato così: un uomo di cinema. E come in un film horror, quando pensi che la scena che fa più paura sia finita, ce n’è un’altra più forte». Incassa, De Laurentiis ma sorride, c’è l’abbraccio. Il c.t. diventa serio: «Grazie presidente, mi hai fatto crescere». Poi scende le scale del Castello — quasi gli tocca officiare un matrimonio— con un pensiero malinconico: «Mi è mancato il giro sul pullman in città. Ho provato ad immaginarmelo, ma non sarebbe stata la stessa cosa». È l’unico rimpianto".