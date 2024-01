Calciomercato Napoli - Il Napoli cerca in prestito un colpo a centrocampo e per il momento tiene Soumare a bagnomaria secondo il Corriere dello Sport. Non è mai agevolissimo trattare su vari tavoli, visto che il Leicester è titolare dei diritti calcistici del francese; ma è a Siviglia, dove il centrocampista gioca in prestito; e poi manager vari con cui dover trattare.