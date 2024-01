Soumare affascinato da poter giocare a Napoli: serve un compromesso col Siviglia

Calciomercato Napoli - Ultime di mercato sul Napolida Tuttosport sulla vicenda Soumare.

La situazione per Boubakary Soumare è più complessa. Il centrocampista, di proprietà Leicester, ma attualmente in prestito al Siviglia, è affascinato dall’idea di giocare per il Napoli, però bisogna trovare un compromesso con il club spagnolo. Il contratto del francese non prevede clausole che gli consentano di interrompere unilateralmente il prestito in Spagna, quindi spetta al Siviglia decidere se lasciarlo partire o meno. Al momento il club spagnolo non sembra intenzionato a farlo.