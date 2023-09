Sostituto Politano, Garcia non ha ancora deciso: Raspadori gli ha fatto capire una cosa

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto in merito al sostituto di Politano per la sfida contro il Genoa:

"Garcia non ha ancora deciso. Perché Raspadori è una soluzione intrigante. Non è il suo abito preferito, lo ha ribadito pure durante la parentesi con l’Italia ( « Mi sento un attaccante centrale») ma è difficile rinunciare ad un talento del genere che ovviamente interpreterebbe il ruolo in maniera diversa, magari accentrandosi per lasciare la profondità alle folate del capitano Giovanni Di Lorenzo. Elmas o Raspadori, dunque".