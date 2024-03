Sostituto Osimhen: ADL stregato, scelto il vero erede! Contatti avviati, costa 50 milioni

Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo bomber che possa prendere il posto di Victor Osimhen in estate. Arrivano le ultime notizie riguardo quello che può accadere e ci sono tre nomi su tutti per l'attacco azzurro.

Calciomercato Napoli: sostituto Osimhen, tre nomi

L'estate è lontana ma De Laurentiis si sta muovendo già adesso tra strategie, trattative, contatti avviati. In attacco Jonathan David (24 anni) del Lille è uno di quelli che piace da un paio di anni ma Dela è stregato dal bomber del Bologna Zirkzee. Ma attenzione perché il Napoli è pronto per andare alla carica di Santiago Gimenez, prima punta proprio del Feyenoord, 22 anni, valutazione da 50 milioni. Il vero erede di Osimhen potrebbe essere questo messicano con passaporto italiano ma nato a Buenos Aires. Un fermento inedito, una corsa alla ricostruzione. Comunque vada a finire la stagione, De Laurentiis vuole voltare pagina. Non è semplice, ma è chiaro che il presidente, con Chiavelli, si sta muovendo in anticipo. Lo scrive Il Mattino.