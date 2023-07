Sostituto Osimhen, Il Mattino conferma: Napoli dritto su Beto o David

Il Napoli è alla ricerca di un bomber che possa prendere il posto di Osimhen in caso di cessione del giocatore al PSG o un altro club pronto a presentarsi con un'offerta folle.

Napoli: sostituto Osimhen, c'è la conferma su Beto

Napoli - Mbappé andrà davvero al Real Madrid e scatenerà una reazione di mercato a catena che può tirar dentro anche Osimhen? Al momento Victor resta, poi magari il rinnovo arriverà con calma e senza clausola rescissoria. Ottimi i rapporti però tra PSG e Napoli dal punto di vista di mercato e per questo il club azzurro si deve cautelare. Secondo le ultime notizie de Il Mattino, in caso di cessione di Osimhen il Napoli andrebbe dritto su David del Lille o Beto dell'Udinese (come annunciato dalla nostra redazione).