Sostituto Osimhen: due i nomi della lista, ADL già a lavoro

Calciomercato Napoli - Napoli che è già alla ricerca del sostituto di Osimhen che andrà via in estate per circa 150 milioni e allora è caccia al sostituto.

Napoli: sostituto Osimhen, i nomi

Napoli nel frattempo guarda alla lista dei sostituti, ci sta lavorando da un po’: Jonathan David, 24 anni, canadese del Lilla, è da mesi un candidato ritenuto ideale. Il prediletto, fino a un certo punto. E ancora: Victor Boniface, 23 anni, nigeriano come Osi, è un altro uomo che stuzzica. Si vedrà: dopo il mercato invernale si aprirà la successione come scrive il Corriere dello Sport.