Sostituto Kim: restano in 5 in corsa per approdare a Napoli

Napoli - La lista dei difensori che segue il Napoli per sostituire Kim si sta riducendo man mano. Adesso in corsa per un trasferimento al club Campione d'Italia restano 5 nella lista del presidente Aurelio De Laurentiis. Questi sono i giocatori monitorati dal Napoli secondo Il Mattino:

Kilman del Wolverhampton;

del Wolverhampton; Le Normand della Real Sociedad;

della Real Sociedad; Scalvini dell'Atalanta;

dell'Atalanta; Itakura del Borussia Mönchengladbach;

del Borussia Mönchengladbach; Doekhi dell'Union Berlino.