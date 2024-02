Sos Abodi: "Bisogna accelerare con il Maradona altrimenti Napoli rischia di non avere gli Europei del 2032"

«Bisogna accelerare altrimenti Napoli rischia di non avere gli Europei del 2032» racconta il ministro per lo Sport Andrea Abodi in rifermento allo stadio Maradona che a oggi non rientra tra le sedi della kermesse calcistica. «La Uefa impone dei parametri che oggi il Maradona non rispetta» spiega il presidente del Coni Giovanni Malagò. «Per dare una risposta devo avere una domanda: sono in attesa di una proposta della Società Calcio Napoli sia tecnica che economica e che rientri nella legge sugli stadi» la posizione del sindaco Gaetano Manfredi.

Andrea Abodi

Stadio Maradona, Abodi lancia sos

Tutti aspettano la mossa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: sono gli azzurri che utilizzano la storica struttura dove si sono festeggiati tre scudetti e da Fuorigrotta passa pure il futuro della Ssc Napoli. Tre dei cinque stadi per gli Europei già sono stati individuati: si tratta di Roma, Milano e Torino. Per gli altri due bisogna fare presto altrimenti Napoli rischia, nel 2026 bisogna dare il progetto. Cosa può fare allo- ra concretamente il Governo?