Sorteggio Champions, tante insidie e incroci pericolosi: le possibili avversarie

Il Napoli, da mina vagante, è diventato testa di serie in prima fascia nel sorteggio Champions con i bookmakers che lo mettono tra le favorite alla vittoria finale.

Come riporta Il Mattino:

"Momento magico oggi a Montercarlo, alle ore 18. Nella sala d'onore del calcio europeo con la corona in testa, al fianco delle grandi corazzate. È l'ultima volta degli otto gironi, prima della rivoluzione voluta da Ceferin. Le insidie sono tante: su tutti Carlo Ancelotti e il Real Madrid. Ma c'è pure la possibilità di incrociare Mertens e il Galatasaray. In fascia ci sono squadre difficili: in cima a tutto le due squadre di Madrid, Atletico e Real: potendo scegliere, in seconda fascia sarebbe meglio pescare Porto e Lipsia e in seconda battuta Arsenal, Borussia Dortmund e Manchester United. Terza fascia, c'è il Salisburgo, lo Shakhtar Donetsk, lo Sporting Braga, i serbi della Stella Rossa, il Copenaghen e il Psv Eindhoven. E in quarta fascia da evitare la trasferta a Istanbul con il Galatasaray, ma la vera minaccia è il Newcastle".