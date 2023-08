Sorteggio Champions, l'Italia ha una sola strada per migliorare l'ultima stagione: a Montecarlo inizia una nuova era

Dopo aver portato l’Inter in finale, il Milan in semifinale e il Napoli ai quarti, il calcio italiano ha una sola strada per fare meglio: tornare a vincere la Champions 14 anni dopo l’ultima volta.

"Quella che nasce all’ora dell’aperitivo a Montecarlo e finirà l’1 giugno a Wembley è la prima Champions dopo la rivoluzione saudita e l’ultima con la vecchia formula a gironi. È anche la prima edizione dal 2004 senza Leo Messi. Dopo CR7, sono volati via (in Arabia) anche il Pallone d’oro Benzema e Neymar. L’era di Kylian Mbappé di fatto non è ancora iniziata e curiosamente Erling Haaland dopo aver segnato 12 gol è rimasto a digiuno nelle semifinali e in finale contro l’Inter, senza così marchiare a fuoco il duello a distanza con Mbappé. L’altro giovane fenomeno, che la Champions l’ha vinta nel 2022 segnando il gol decisivo, è Vinicius Junior del Real Madrid, fermo ai box per un paio di mesi".

