Sorteggio Champions, gli azzurri lo seguiranno insieme a Castel Volturno

Grimaldi Forum di Montecarlo, ore 18, il Napoli scoprirà il suo viaggio europeo in un’edizione della Champions particolarmente importante, l’ultima con l’attuale format, un torneo determinante anche per il sogno di partecipare al Mondiale per Club nel 2025 negli Stati Uniti.

Champions League

Sorteggio Champions

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli farà allenamento nel pomeriggio a Castel Volturno e gli azzurri seguiranno insieme il sorteggio, quel giro infernale delle palline che incide sulle avventure europee. Per la prima volta il Napoli sarà in prima fascia grazie alla vittoria dello scudetto ma non mancano gli incroci pericolosi: il Real Madrid di Ancelotti e le inglesi Arsenal e Manchester United in seconda fascia, lo spauracchio Newcastle di Tonali in quarta o un’eventuale sfida con il Galatasaray di Mertens che si è qualificato vincendo il play-off contro il Molde".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli