Sorpresa Napoli, amichevole in onore di Hamsik in ritiro: ecco quando

Tra gli addii di giocatori simbolo che ci sono stati negli ultimi anni in casa Napoli, probabilmente ce n'è uno che ha segnato più di tutti uno spartiacque. Quando ad allenare il Napoli c'era Carlo Ancelotti, in una sera di febbraio, il capitano Marek Hamsik diede addio in maniera repentina chiedendo al presidente De Laurentiis di liberarlo per andare a giocare in Cina e percepire un lauto stipendio.

Proprio il fatto che questo addio sia stato così repentino non ha dato il tempo di organizzare una partita d'addio per il giocatore slovacco, che comunque è tornato al Maradona a ricevere l'abbraccio a distanza dei suoi ex tifosi. Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica però, a Castel di Sangro ci sarà un'amichevole a sorpresa in suo onore:

"Solo chi ama non dimentica e non sarà dimenticato. Come Marek Hamsik, in cui onore sarà organizzata una amichevole a sorpresa nel ritiro di Castel di Sangro".