Sorpresa in ritiro a Dimaro, è successo all'arrivo della squadra in Hotel

Ritiro Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito all'arrivo del Napoli a Dimaro avvenuto ieri sera intorno alle ore 20:30:Â

"L’arrivo del pullman all’Hotel Rosatti è un rito, anche l’accoglienza dei tifosi, oltre cinquecento, nel segno dell’entusiasmo ancora più forte dopo lo scudetto. Molti supporters azzurri hanno anche atteso in fila nel pomeriggio l’apertura dello store nei pressi del campo di Carciato con Valentina De Laurentiis a fare gli onori di casa. E in serata ecco a sorpresa l’arrivo di Aurelio De Laurentiis ha deciso di essere subito al fianco della squadra, si è trasferito in Val Di Sole dopo l’assemblea di Lega a Milano e ha atteso gli azzurri all’Hotel Rosatti".