Sorpresa in Milan-Napoli, Gazzetta: Zielinski si candida per una maglia da titolare

Napoli - Possibile sorpresa in Milan-Napoli con Piotr Zielinski che tornerà tra i convocati e potrebbe anche candidarsi per una maglia da titolare come scrive La Gazzetta dello Sport.

Zielinski

Zielinski torna in Milan-Napoli

Già promesso all'Inter, per Zielinski contro il Milan sarà già una sorta di Derby, il primo da quando ha raggiunto l'accordo con i nerazzurri per approdare gratis dal prossimo giugno. Intanto, Gazzetta ipotizza anche la possibilità che possa avanzare proprio la candidatura del centrocampista polacco per la partita Milan-Napoli.