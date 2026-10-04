Sorpresa Di Lorenzo: Allegri può cambiargli ruolo già con il Frosinone

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Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
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Ultime notizie calcio Napoli - Mancini preferirà ancora Kayode a Di Lorenzo contro la Turchia? Nel dubbio, l’edizione odierna del quotidiano “Il Roma” ribadisce come Giovanni - a prescindere dalla Nazionale - resti un calciatore imprescindibile per Massimiliano Allegri il quale potrebbe optare per un nuovo sistema di gioco già con il Frosinone. A cambiare ruolo - rispetto alle ultime partite - potrebbe essere proprio Di Lorenzo.

Napoli Frosinone, Di Lorenzo può cambiare ruolo

Secondo “Il Roma”, il Napoli potrebbe giocare con il 3-4-2-1 contro il Frosinone. Tra i calciatori che cambierebbero ruolo potrebbe esserci proprio Giovanni Di Lorenzo il quale potrebbe scalare nella linea a tre come lo scorso anno nella gestione Conte. Finora, il capitano. Ha giocato sempre da terzino destro con Allegri. Considerando l'infortunio di Favasuli, sulla fascia destra potrebbe giocare Politano che tornerebbe a fare tutta la fascia come nell'ultimo biennio contiano.

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