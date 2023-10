Sorella Osimhen arrestata: Victor denunciato dal cognato per una vicenda di soldi quando si trasferì a Napoli

Napoli - Situazione difficile questa che sta vivendo Victor Osimhen del Napoli che è andato in Nazionale con la Nigeria e si è infortunato. Ora si rischia il lungo stop e, intanto, c'è anche il caso della sorella che va avanti.

Napoli: Osimhen tormentato tra rinnovo, infortunio e la sorella arrestata

Bruttissimo momento che sta vivendo il giovane attaccante nigeriano Victor Osimhen che lo scorso anno ha trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto affermandosi anche come capocannoniere del campionato di Serie A. Quest'anno, invece, è al secondo posto dietro a Lautaro Martinez che è 4 gol avanti e il suo Napoli non gira più come prima. Per Osimhen c'è anche un chiaro problema rinnovo con la società, con un contratto in scadenza 2025 che pare non verrà rinnovato mai vista l'ampia distanza sull'accordo da prendere. Ecco perché manca serenità in campo e anche fuori.

In queste ore Osimhen è in Nigeria dove ha raggiunto la Nazionale nella sosta e si è infortunato. Possibile situazione preoccupante per un tendine del ginocchio, per questo si teme un lungo stop per l'attaccante del Napoli. Allo stesso tempo c'è un altro caso che tormenta la testa di Victor, si tratta della vicenda economica con la sorella e il marito (suo cognato).

Caso Osimhen Okolo: denuncia dell'arresto della sorella

Proprio nelle ultime ore è stato denunciato Osimhen dal cognato Osita Okolo che inizialmente lo seguiva nelle vesti di procuratore. Il marito della sorella ha pubblicato sui social il video del presunto arresto da parte degli agenti del Dipartimento di Stato nei confronti di sua moglie (sorella dell’attaccante del Napoli) e dei suoi figli. Si tratta di una vicenda legata a un prestito ed una commissione di circa 470mila euro, richiesti e mai ricevuti dal cognato per il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020. «Victor Osimhen manda la polizia a prendere con la forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora pendente in tribunale tra lui e me» , ha scritto così Okolo sul suo profilo Twitter.