"Sono vittima di un dossieraggio", la reazione di Gravina dopo l'iscrizione nel registro degli indagati

Ultime notizie Serie A - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. A quanto risulta da fonti vicine ai pm, il reato ipotizzato è quello di autoriciclaggio affiancato da quello di appropriazione indebita. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Gravina indagato

Così ieri sera Gabriele Gravina dopo essere stato ascoltato dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e dall’aggiunto Giuseppe Cascini:

«È la seconda volta che devo difendermi da un dossieraggio, questo ancora più grave: sono vittima ma ora mi sento più leggero perché ho potuto ristabilire la verità. Querelare Laudati? Vedremo. E a Lotito non rispondo neanche, a lui piace parlare tanto, siamo diversi»

«Non c’è nessuna ipotesi di reato, abbiamo noi chiesto di essere sentiti, non ci hanno chiamati loro - spiega l’avvocato Fabio Viglione, che con Leo Mercurio difende il presidente della FIGC -. Visto che non c’era nessuna iscrizione nel registro degli indagati, è ovvio che per essere sentiti con la presenza degli avvocati accanto occorre formalizzare tutto»