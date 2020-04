"Sono rimasti tutti qui, si allenano e mi seguono sino in fondo, questo mi rende felice": Gattuso esterna agli amici la sua soddisfazione

Napoli notizie calcio - Il Napoli è tra i club per premono per la ripresa a fine maggio con le cautele del caso e spera anche nella ripresa della Champions League. Come racconta Cronache di Napoli, lo staff di Gattuso segue i calciatori che si allenano a casa:

"Anche i calciatori hanno voglia di tornare: sono rimasti tutti a Napoli. Una scelta che rende felice Gattuso. "Sono rimasti tutti qui, si allenano. E mi seguono sino in fondo, questo mi rende felice": rimasto anche lui in città mentre la famiglia è a Gallarate, Gattuso esterna agli amici la sua soddisfazione. In pochi mesi, Ringhio ha conquistato un gruppo che attorno alla sua leadership si è ricompattato dopo mesi di sfaldamento"