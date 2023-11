"Sono felice, è un sogno! Questa è casa mia, non potevo non tornare", Mazzarri torna e va subito dai suoi amici

Notizie Calcio Napoli - Mazzarri torna ed è cambiato, oggi non fuma più. Solo una sigaretta elettronica che gestisce. Arriva a Napoli e va dritto a Pozzuoli, dal suo vecchio amico Procolo Lubrano e in quel locale che si affaccia sul golfo e che in queste settimane è in tempesta per via del bradisismo, delle solfatare nel sottofondo e delle paure che si porta dietro. Nel Ristorante Europa che è da sempre il suo inespugnabile "buen retiro", tutto è cambiato perché è molto più moderno. Tranne la cucina tipica dei Campi Flegrei, che è sempre quella di sempre. Ovvero deliziosa. «Questa è casa mia, non potevo non tornare nel posto che più ho amato e che più mi ha portato fortuna. E dove tutti mi vogliono bene».

«Voglio una pizza», uno dei primi sfizi che si è tolto il nuovo allenatore azzurro. Un po' alla volta, una ventina di persone si sono accalcate all'ingresso del locale, perché poi difficile tenere così riservato il segreto. E lo hanno atteso all'uscita: «Sono felice, è un sogno», dice mostrando un po' di stanchezza ma senza negare il sorriso. C'è anche Edoardo De Laurentiis con lui: ha viaggiato da Roma con il nuovo allenatore, gli ha fatto da accompagnatore e da braccio destro.