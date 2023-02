'Sono anti-juventino', il pm Santoriello assente all'udienza preliminare del processo: la strategia della Juventus

C'è un altro video che infuoca i tifosi bianconeri già scatenati contro Santoriello, il pm della procura della Repubblica, che indaga sulla Juventus nell'inchiesta "Prisma". Durante un convegno del 2019 a Torino, Santoriello sta chiudendo un intervento di diritto penale privato con riferimento alle società pubbliche e fa un augurio ai presenti:

«Un auspicio che è assolutamente irrealizzabile, al pari ad esempio della Juventus che vinca la Coppa dei Campioni».

Una semplice battuta:

«Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo».

Andrea Agnelli

La Juventus vuole sfruttare l'effetto Santoriello

Tutta questa bufera, spinge Santoriello il 27 marzo, giorno dell'udienza preliminare presso il gup Marco Picco, per ragioni di opportunità, ma non per un provvedimento, a non esserci in quanto quelle frasi hanno creato imbarazzo anche ai piani alti della politica e del calcio. La Juve potrebbe chiedere la remissione, ma punta a sfruttare questo "effetto Santoriello" sul piano sportivo, come riporta Il Mattino.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli