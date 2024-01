Napoli - Mazzarri dovrà occuparsi della fase offensiva, indispensabile per puntare alla Champions: 5 reti nelle ultime 4 partite (due senza segnare) non bastano e il ritmo deve aumentare per migliorare la classifica. Il Napoli è scivolato al nono posto (con una partita in meno), ma la Champions dista soltanto quattro lunghezze (36 contro 32) e quindi è ancora alla portata. Ma sarà indispensabile cambiare marcia in attacco già contro l’Hellas Verona.