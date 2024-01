Solet-Napoli in chiusura? CorSport: club azzurro non conferma, spuntano tre alternative

Calciomercato Napoli. Dopo Mazzocchi, Traorè e Ngonge (oltre al prossimo Popovic), il Napoli sta provando a stringere anche per un difensore centrale: dalla Francia riportano di un accordo ormai imminente per Oumar Solet del Salisburgo, ma i media italiani frenano.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport sul possibile nuovo difensore centrale del Napoli:

Fronte difesa: dalla Francia parlano di un accordo con il Salisburgo per Oumar Solet, ma il Napoli non conferma. Nehuen Perez, Arthur Theate e Trevoh Chalobah sempre in lista.