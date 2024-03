Sold out Maradona per Napoli-Juve, Repubblica: la squadra non è stata all’altezza dello scudetto, il pubblico sì

Napoli - Ci sarà il sold out questa sera al Maradona per Napoli-Juventus. Il pubblico napoletano resta vicino alla squadra nonostante la classifica sia totalmente deficitaria per quanto riguarda il punteggio. Quella di stasera può essere uno snodo importante per il campionato degli azzurri. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica:

"Gli altri settori sono sold out e i 50 mila si concretizzeranno a Fuorigrotta ancora una volta. È la normalità della stagione del Napoli. Il Maradona pieno è stato una certezza nonostante i risultati negativi. La squadra non è stata all’altezza dello scudetto, il pubblico sì. Basta dare un’occhiata ai numeri per rendersene conto. Nelle dodici partite disputate a Fuorigrotta, il Napoli – in campionato – ha fatto registrare più di500 mila spettatori ( 560.460 per la precisione) per una media di 46.705 per gara. Il club azzurro è quarto nella speciale classifica alle spalle dell’Inter ( 72.924), Milan ( 71.950) e Roma ( 62.133)".