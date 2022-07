Solbakken-Napoli, Gazzetta: Giuntoli pronto ad affondare il colpo in un solo caso

Calciomercato Napoli. Il Napoli continua a muoversi silenziosamente sul mercato, mettendo nel mirino soprattuto alcuni giovani talenti norvegesi. Per la difesa piace molto Ostigard del Brighton, la scorsa stagione in prestito al Genoa, mentre per l'attacco c'è Solbakken del Bodo Glimt. Proprio l'esterno offensivo classe '98 è seguito con insistenza dagli azzurri, che sarebbero pronti a battere la concorrenza della Roma.

Solbakken Napoli Roma

Solbakken, asta Napoli-Roma

Proprio di Solbakken-Napoli ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione nel testa a testa tra gli azzurri ed i giallorossi: