Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta l'intervista di Kim proprio al giornale quando si soffermò sulla sfida Napoli Jvuentus:

«Non ho dubbi: sono soprattutto i bianconeri gli avversari della Serie A che voglio sconfiggere. So che i tifosi napoletani non li amano tanto...», ha detto infatti con un simpatico eufemismo ( nella sua unica intervista italiana, rilasciata a Repubblica) il difensore coreano, che ha impiegato poco per entrare in sintonia con gli umori della sua nuova città.