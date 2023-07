Slovacchia, Calzona: "Spalletti e Sarri si assomigliano in un dettaglio! Mi ha chiamato Hamsik e..."

Ultime notizie Napoli - Francesco Calzona, 54 anni, è il c.t. della Slovacchia dopo una vita da “vice”: di Sarri, Spalletti, Di Francesco. Ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Come vi siete conosciuti con Sarri?

«Lui era promotore finanziario, io rappresentate di caffè, la passione per il calcio era immensa, studiavo e coltivavo quest’ambizione. Con Maurizio parlavamo solo di calcio invece che di affari. Nel ’99 giocavo a Tegoleto in Eccellenza e proposi lui come tecnico, mi sembrava l’uomo giusto. Siamo rimasti in contatto. Nel ’07 l’ho seguito ad Avellino in B ma per problemi d’incompatibilità col club abbiamo lasciato dopo un mese. Ad Arezzo però l’anno prima c’era già una collaborazione ufficiosa, tutto era conseguenza del nostro rapporto».

Nel 2021 è con Spalletti.

Ora la Slovacchia.

«Chance presa al volo. Mi chiama Hamsik e fa da tramite, anche se lui è di poche parole, ma c’è gran stima reciproca. La Slovacchia era in difficoltà, in Nations in Lega C. L’opinione pubblica aveva dubbi su un “vice” come me ma io sono come un assistente del primario in ospedale. So fare. Ma avevo 3-4 infortuni così ho chiesto ad Hamsik di tornare e lui s’è sentito in dovere di farlo per la nazionale».