Sky - Dragusin ha scelto il Tottenham: ricco contratto fino al 2029. Oggi le visite mediche

Radu Dragusin, dopo la notte di riflessione, ha fatto la sua scelta: giocherà nel Tottenham di Postecoglu si legge sul sito di Gianluca Di Marzio. Il difensore romeno di proprietà del Genoa lascerà oggi stesso i rossoblù per volare verso Londra con un volo privato già in mattinata: nella giornata di mercoledì 10 gennaio sono in programma le visite con gli Spurs.

L'operazione Dragusin-Tottenham è andata a buon fine anche grazie al lavoro prezioso nell'intermediazione di Valerio e Gabriele Giuffrida dell'agenzia GG11: sono stati importanti per tenere i fili della situazione, che era diventata molto complicata nelle ultime ore per i rapporti tra club. Dragusin passa quindi al Tottenham per 25 milioni di euro più 6 di bonus. Il difensore firmerà un contratto fino al 2029 e percepirà uno stipendio di quasi 3 milioni di euro netti a stagione.