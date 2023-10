Napoli - De Laurentiis non è la prima volta che sul rinnovo di Osimhen fa finta che sia una cosa facile facile. Come analizza Il Mattino, già lo scorso 19 giugno alla presentazione di Rudi Garcia disse: «Abbiamo un accordo per prolungamento di due anni», per poi confermare tutto una ventina di giorni dopo, a bordo della Msc Crociere. Ora lo rifà dopo il Real Madrid.