Calcio Napoli - Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, l'ex azzurro Salvatore Sirigu ha parlato anche del talento del georgiano Khvicha Kvaratskhelia:

Chukwueze e Pulisic sono la risposta a Kvaratskhelia?

«Non giudico chi non conosco bene, ma conosco Kvara: gli ho visto fare due o tre cose incredibili in allenamento. Più che in partita: è un mostro».