Sirigu e Demme via da Napoli a gennaio? CorSport: il club lascerà a loro ogni decisione

Calciomercato Napoli - Il Corriere dello Sport scrive come il Napoli abbia di fatto lasciato decidere Sirigu e Demme sul loro possibile addio in questa sessione di mercato. Il portiere è molto tentato dal Cagliari mentre sul centrocampista c'è l'Adana Demirspor. Entrambi riflettono, sanno che lasciare una squadra prima in classifica non è facile.

Sirigu e Demme via a gennaio?

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: