Sirigu e Demme ai saluti: spunta un indizio che lascia pochi dubbi

Calciomercato Napoli - Ci sono degli indizi di mercato nelle scelte che Luciano Spalletti farà questa sera in Coppa Italia secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Non dovrebbero scendere in campo, nonostante l'ampio turnover previsto dal tecnico di Certaldo, Salvatore Sirigu e Diego Demme. Entrambi hanno la valigia pronta e sono al centro di voci di mercato insistenti.

Sirigu e demme via dal Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Sirigu e Demme: