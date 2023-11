Sirene estere per Kvaratskhelia: il ct della Georgia lancia l'allarme, l'annuncio

Calcio Napoli - Spagna Georgia termina 3-1 dopo che per un attimo Kvaratskhelia aveva portato il risultato sull'1-1 proprio con una sua rete. L'attaccante del Napoli inizia ad attirare l'attenzione dei grandi club come ha svelato il suo stesso ct della Georgia Willy Sagnol che ha detto:

«Khvicha gioca in un top club come il Napoli, ma i giganti del calcio mondiale sono interessati a lui. Giocare in questi club è un sogno per chiunque, ogni giocatore spera un giorno di poter vestire una maglia del genere e vincere titoli importanti».

Che sia un'investitura, un semplice modo per celebrare il suo talento o un messaggio in codice da parte del commissario tecnico. Quel che è certo è che ha anche nominato i tre top club: «Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco sono interessate a Kvaratskhelia»