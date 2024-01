Sirene arabe per Politano: pressing dell'Al Shabab, lui aspetta un cenno da ADL per rinnovare

Calciomercato Napoli - Napoli che deve dare un segnale a Matteo Politano che è in una posizione di bilico tra rinnovo e addio, visto che ci sono le squadre dell'Arabia Saudita su di lui come dice Il Mattino:

Ngonge sarà l'alternativa di Politano. Occhio però alle sirene arabe per lo stesso Politano che proprio in Arabia ha parecchi estimatori (il patron dell'Al Shabab, Muhammad Al-Munjam, continua il pressing) e intanto aspetta un cenno da De Laurentiis per il prolungamento con relativo adeguamento contrattuale. Per il momento la situazione è in stand by. Staremo a vedere.