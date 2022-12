Singo al Napoli? CorSport rivela: piace da tempo a Giuntoli! Gli scenari in vista di giugno

Singo del Torino si è fatto immortalare con la maglia del Napoli sui social. Una foto che scatenato non poche polemiche in casa Torino dove i tifosi sono a dir poco infuriati con il ragazzo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport va oltre alla fotografia della discordia raccontando invece quale è davvero la situazione tra Singo ed il Napoli.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro di Singo del Torino:

"Che il giocatore africano sia un profilo nei radar, nonché uno degli interpreti del ruolo più interessanti per prospettive e per età, è fuori discussione, ma il Napoli per il momento è orientato verso altri obiettivi in vista della prossima finestra di mercato: la trattativa con la Samp per Bereszynski, e dunque lo scambio di prestiti con Zanoli, è un segnale lampante delle scelte azzurre immediate.

In futuro, però, la situazione potrebbe cambiare: Singo, infatti, piace. E' uno di quei giovani in evoluzione costante che Giuntoli segue molto da vicino e soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2024: il mercato estivo riguarderà anche lui. A suo tempo. Social permettendo".